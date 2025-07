Colpo grosso al Certaldo In difesa arriva Mengue

Inizia a delinearsi la nuova rosa del Certaldo per il campionato di Eccellenza 2025-26. Altri tre, infatti, i volti nuovi in casa viola. Partiamo dalla porta dove il club valdelsano è andato a pescare dal vicino San Gimignano. Dal sodalizio neroverde, che nell’ultima stagione si è salvato nel campionato, è arrivato Samuele Cicali. Estremo difensore classe 2004, nonostante la giovane età Cicali ha già alle spalle due esperienze in Eccellenza con Montespertoli e Asta, grazie alle quali ha collezionato 21 presenze nella massima categoria dilettantistica regionale. Il colpo grosso, però, il Certaldo lo ha piazzato in difesa con l’innesto di Modesto Edu Mengue, difensore centrale classe 2003 nato a Pisa ma di nazionalità della Guinea Equatoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpo grosso al Certaldo . In difesa arriva Mengue

In questa notizia si parla di: certaldo - colpo - grosso - difesa

Colpo grosso al Certaldo . In difesa arriva Mengue.

Colpo grosso al Certaldo . In difesa arriva Mengue - Inizia a delinearsi la nuova rosa del Certaldo per il campionato di Eccellenza 2025- Come scrive lanazione.it

Serie D. Il Certaldo ha completato la difesa Il prescelto è il ghanese ... - Il Certaldo ha completato la difesa Il prescelto è il ghanese Borboryo Il nuovo centrale viola vanta qualche esperienza anche nella massima serie di alcuni campionati europei. Si legge su lanazione.it