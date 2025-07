Colpo da 300mila euro in manette il rapinatore

Preso in 24 ore. Riconosciuto dalle telecamere e bloccato in un kebab di via Castaldi. Nella tarda serata di mercoledì, gli agenti della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Filippo Bosi, hanno fermato un ventottenne che si è dichiarato belga, anche se dovrebbe trattarsi di un franco-algerino ricercato anche all’estero: è accusato di aver rapinato martedì pomeriggio un Richard Mille da 300mila euro al cinquantatreenne turco Nevzat Kaya, vice presidente della squadra di calcio del Trabzonspor. Poche ore prima del blitz, Il ventottenne è stato notato nella zona del Quadrilatero e controllato: si aggirava per le vie dello shopping in sella a una bici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colpo da 300mila euro, in manette il rapinatore

