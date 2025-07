Colpito a bottigliate in stazione Lattuca | Serve un presidio fisso

L’aggressione avvenuta martedì sera alla stazione di Cesena è grave e allarmante. Esprimiamo piena solidarietĂ al giovane ragazzo aggredito. Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e l’assessore alla legalitĂ e alla sicurezza Luca Ferrini intervengono sull’episodio di violenza che ha coinvolto un 29enne di Ravenna, colpito da due uomini magrebini, alterati dall’alcol, con un collo di bottiglia. Un attacco feroce e brutale avvenuto alle 22.25 alla stazione di Cesena, subito dopo che il 29enne è sceso dal treno, di ritorno da una giornata di lavoro. Il ravennate ha riportato un taglio vistoso sotto al mento ed è stato trasportato all’ospedale Bufalini, dove è stato medicato con 15 punti di sutura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpito a bottigliate in stazione. Lattuca: "Serve un presidio fisso"

