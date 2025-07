Colonia Santa Lucia ci siamo Al via i lavori di riqualificazione Il Comune torna a gestire l’area

A grandi passi verso il recupero della Colonia Santa Lucia. Dopo la firma della convenzione, oggi, alle 8.30, inizieranno le operazioni di pulizia e messa in sicurezza dell’area verde circostante, con la rimozione dei cancelli perimetrali, alla presenza dell’assessore regionale al Patrimonio Tommaso Bori. Si tratta del primo passo concreto verso la restituzione dell’area alla fruibilitĂ pubblica con l’obiettivo di valorizzare nuovamente questo spazio in un’ottica di rigenerazione e utilitĂ sociale. L’accordo che sta consentendo il recupero è stato firmato ieri l’altro in Regione: l’affidamento è a titolo gratuito, avrĂ durata di 9 anni con opzione di rinnovo, e permetterĂ al Comune di Bastia Umbra di riappropriarsi formalmente di un immobile da tempo inutilizzato e in stato di abbandono. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colonia Santa Lucia, ci siamo. Al via i lavori di riqualificazione. Il Comune torna a gestire l’area

In questa notizia si parla di: area - colonia - santa - lucia

Nuova uscita nella collana "Fili e trame"! Plinio è un uomo di mezza età , vive con la moglie Lucia a Santa Venerina, ai piedi dell’Etna e porta avanti con dignità la sua attività di sensale. Tra le tante case della zona affidate alla sua esperienza di mediatore im Vai su Facebook

Colonia Santa Lucia, ci siamo. Al via i lavori di riqualificazione. Il Comune torna a gestire l’area; Bastia, Colonia di Santa Lucia: al via la sistemazione dell’area; Colonia di Santa Lucia: Firmata la nuova convenzione, via alla sistemazione dell’area questo venerdì.

Colonia Santa Lucia, ci siamo. Al via i lavori di riqualificazione. Il Comune torna a gestire l’area - L’obiettivo dell’amministrazione valorizzare questo spazio in un’ottica di rigenerazione e utilità sociale. Segnala msn.com

Santa Lucia: la concessione al Comune - BASTIA UMBRA – L’amministrazione comunale l’ha definita una giornata storica per Bastia Umbra: dopo un lungo abbandono ha riottenuto ... Si legge su msn.com