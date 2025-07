Colombia 18 minatori intrappolati in una miniera d’oro illegale | Si presume siano vivi – Il video

Ore di angoscia in Colombia per 18 minatori rimasti intrappolati nella miniera El MinĂłn, tra i comuni di Remedios e Segovia, nel dipartimento di Antioquia, nel nord-ovest del Paese. Si tratta di un sito non formalmente autorizzato, utilizzato per l’estrazione illegale di oro. A confermare l’incidente è il Ministero delle Miniere e dell’Energia, che su X ha scritto: «Si presume che i 18 minatori intrappolati nella miniera El Minòn siano vivi. Ci riempie di speranza sapere che potrebbero essere vivi e che siamo presenti, fornendo il supporto istituzionale per accelerare i lavori di salvataggio». July 18, 2025 La dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: colombia - minatori - intrappolati - miniera

Colombia, 18 minatori intrappolati in una miniera d'oro illegale. "Cedimento geomeccanico" https://rainews.it/articoli/2025/07/colombia-18-minatori-intrappolati-in-una-miniera-doro-illegale-73153c17-6e3e-419f-b060-968352a05f21.html?wt_mc=2.www.tw.rain Vai su X

Colombia, 18 minatori intrappolati in una miniera d'oro illegale. Cedimento geomeccanico; Colombia, 18 minatori intrappolati in una miniera d’oro illegale: «Si presume siano vivi» - Il video; Colombia: 18 minatori intrappolati in miniera d'oro illegale.

Colombia, 18 minatori intrappolati in una miniera d'oro illegale. "Cedimento geomeccanico" - "Si presume" che le persone bloccate nella miniera El Minòn "siano vive", scrive su X il Ministero delle Miniere e dell'Energia, aggiungendo che sono in corso le operazioni di recupero ... Secondo msn.com

Colombia, 18 minatori intrappolati in una miniera d’oro illegale: «Si presume siano vivi» – Il video - Le autorità parlano di cedimento geomeccanico, il sito non era autorizzato L'articolo Colombia, ... Da msn.com