Colle | sempre ricordo Falcone-Borsellino

11.57 "L'appassionato lavoro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per difendere strenuamente le istituzioni e i cittadini dalla violenza mafiosa è impresso in maniera indelebile nella coscienza collettiva italiana e internazionale". Così il Presidente Mattarella nel messaggio al Procuratore Antimafia Melillo, per il convegno al Palazzo di Giustizia palermitano "Le sfide della criminalità organizzata transnazionale" Domani 33 anni fa la strage in via D'Amelio e due mesi prima, il 23 maggio, c'era stata quella di Capaci. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Maruotti “Impegno Falcone e Borsellino ha preservato Costituzione” - PALERMO (ITALPRESS) – “Sulla riforma della giustizia stiamo intraprendendo una serie di iniziative e incontri: non siamo qui solo per celebrare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino, ma anche per ricordare che il loro impegno ed esempio ha consentito di preservare questo modello costituzionale che cerchiamo di difendere”.

Falcone e Borsellino. La targa firmata dal Tacca - di Francesca Frediani Sarà svelata giovedì 15 maggio al Teatro della Rosa di Pontremoli la targa intitolata a Falcone e Borsellino, con le figure dei due magistrati uccisi dalla mafia e i nomi di tutti gli agenti della scorta, realizzata dall’ Istituto del marmo Tacca di Carrara: i ragazzi di 4ª e 5ª con i professori Marco Ambrosini e Gabriele Biagini.

In ricordo degli agenti della Polizia di Stato: Agostino Catalano Eddie Walter Max Cosina Emanuela Loi Claudio Traina Vincenzo Fabio Li Muli Uccisi insieme al giudice Paolo Borsellino nella tristemente nota "strage di via Mariano d'Amelio" a Palermo Collag Vai su Facebook

