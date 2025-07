Coldplay la coppia sulla kiss cam e le conseguenze | il gesto silenzioso che ha cambiato tutto

Il caso scoppiato durante il concerto dei Coldplay non è più soltanto un episodio virale, ma una storia che sta influenzando vite private, reputazioni e persino il mondo degli affari. Tutto è iniziato con una ripresa a sorpresa su una kiss cam: due spettatori, Andy Byron e Kristin Cabot, immortalati in atteggiamenti complici. Quella che sembrava una scena romantica si è però presto trasformata nell’inizio di una crisi familiare che coinvolge molto più di quanto le apparenze lasciassero intuire. Le conseguenze del video virale hanno subito acceso i riflettori non solo sui due protagonisti, ma soprattutto su Megan Kerrigan, moglie di Byron e madre dei suoi figli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Coldplay, la coppia sulla kiss cam e le conseguenze: il gesto silenzioso che ha cambiato tutto

