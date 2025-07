Classifica Censis bene le università toscane | Pisa e Firenze terza e quinta in Italia

FIRENZE – Le università toscane continuano a distinguersi nella classifica Censis 20252026, confermando la qualità dell’offerta accademica regionale. L’università di Pisa si piazza al terzo posto tra i mega atenei (oltre 40mila iscritti) dopo Padova e Bologna con un punteggio complessivo di 84,7, guadagnando tre posizioni rispetto allo scorso anno. Risulta prima in Italia per servizi offerti e occupabilità dei laureati. “Come abbiamo detto più volte in passato, queste classifiche non vanno enfatizzate indebitamente – commenta il rettore dell’università di Pisa, Riccardo Zucchi – È indubbio però che i progressi che l’università di Pisa ha fatto registrare sono motivo di soddisfazione e costituiscono un giusto riconoscimento agli sforzi compiuti in questo anno da tutta la nostra comunità”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: università - classifica - censis - toscane

Università, la classifica dei migliori atenei del mondo - Come ogni anno il Center for World University Ranking (Cwur) ha pubblicato la classifica delle migliori università al mondo.

Classifica delle migliori università nel mondo: la Sapienza è al primo posto in Italia - Al primo posto nella classifica dei migliori atenei italiani, l'università La Sapienza di Roma si posiziona 125esima nella classifica mondiale redatta dall'agenzia Center for World University Rankings (Cwur).

L'università di Trieste scende in classifica mondiale, in Italia è numero 20 - La maggior parte degli atenei italiani (nella percentuale dell'80%) scendono di posizione nella classifica 2025 del Center for world university rankings: il Friuli Venezia Giulia non fa eccezione, con Udine in calo passando dalla posizione numero 676 alla numero 700 e Trieste che è scesa dalla.

La classifica Censis delle Università italiane Vai su X

Siena torna ad occupare il gradino più basso del podio nella classifica Censis elaborato per le università italiane.. Vai su Facebook

Tre università toscane nella top 10 in Italia secondo la classifica Censis 2025; Censis: le università toscane tra le prime in Italia; Posizioni di rilievo per gli atenei toscani: il Censis promuove Pisa, Firenze e Siena.