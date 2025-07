Classifica Censis 2025 Unifi sale al quinto posto tra i mega atenei

L’UniversitĂ di Firenze si posiziona al quinto posto tra i mega atenei italiani (oltre 40.000 iscritti) nella classifica Censis 20252026, guadagnando tre posizioni rispetto all’edizione precedente. Un risultato che premia il percorso di crescita e innovazione dell’Ateneo fiorentino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Aumentano i reati in Italia, il rapporto del Censis con la classifica delle cittĂ meno sicure da Milano a Roma - Secondo il primo Rapporto Univ-Censis, "La sicurezza fuori casa", nel 2024 i reati in Italia sono stati in crescita del 3,8% rispetto al 2019

Milano seconda tra le città più pericolose in Italia: la classifica Censis - Per quasi sette donne su dieci, il 67,3%, rientrare a casa la sera o la notte è un momento di terrore.

Università , classifica Censis: boom di iscritti nel Centro Italia. Arretra il Nord Ovest - Padova e Reggio Calabria si confermano i migliori atenei tra i “mega” e i “grandi”. Le buone pratiche a Trento (medi) e Camerino (piccoli).

