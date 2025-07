Clan Loreto-Ridosso tra usura armi ed estorsioni | in 5 assolti

Cinque assoluzioni, insieme a qualche prescrizioni, per altrettanti imputati coinvolti in una inchiesta ben più ampia, condotta dall'Antimafia a Scafati, nei riguardi del clan Loreto-Ridosso. Sullo sfondo estorsioni agli imprenditori ma anche possesso di armi, munizionamento, usura e riciclaggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scafati, usura ed estorsioni per conto del clan Ridosso: 5 assolti in tribunale - Armi da fuoco, munizioni ma anche usura, reimpiego di denaro illecito e trasferimento fittizio di beni. Secondo msn.com

Estorsioni ed usura: in 32 vicini al clan Ridosso-Loreto a giudizio - Estorsioni agli imprenditori di Scafati e dei comuni Vesuviani aggravate dal metodo mafioso: sono 32 le persone rinviate a giudizio, affiliate o ritenute vicine al clan Ridosso- Lo riporta ilmattino.it