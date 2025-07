Cittadinanza e Ius scholae Tajani attacca | Decido io se il capitolo è chiuso E non lo è

Roma, 18 luglio 2025¬†- "Decido io se il capitolo √®¬†chiuso oppure no. Il capitolo non √®¬†chiuso". Lo ha detto Antonio Tajani durante il ventesimo congresso della Cisl, parlando della proposta FI sulla cittadinanza, che fa riferimento allo Ius scholae. "Io non cambio idea. E' vero, non √®¬†la priorit√†¬†assoluta, √®¬†uno dei temi da mettere sul tavolo - spiega il vicepremier e segretario 'azzurro' - anche perch√©¬†riguarda un milione di persone". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Cittadinanza e Ius scholae, Tajani attacca: ‚ÄúDecido io se il capitolo √® chiuso. E non lo √®‚ÄĚ

