Città del Messico via le statue di Fidel Castro e Che Guevara

Le statue in bronzo di Fidel e Che Guevara, che erano su una panchina in un parco della Tabacalera, sono state rimosse per ordine della sindaca.

Città del Messico, via le statue di Fidel Castro e del Che - Le statue di bronzo di Fidel Castro ed Ernesto Che Guevara, che dal 2017 erano su una panchina in un parco della colonia Tabacalera, un quartiere di Città del Messico, sono state rimosse per ordine di Alessandra Rojo de la Vega, la sindaca (del Partito rivoluzionario istituzionale) di Cuauhtémoc, una delle 16 unità amministrative in cui è divisa la capitale messicana.

