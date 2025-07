Città 30 Bignami attende il Tar | Ma la rotta è tracciata

Bologna, 18 luglio 2025 – Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera: lei era viceministro ai Trasporti quando il Mit si costituì nel ricorso presentato da due tassisti contro la Città 30, che il Consiglio di Stato ha giudicato ‘ammissibile’, rispedendo la palla al Tar. Questa è una sua battaglia, insomma. Come valuta la sentenza? “Vengono demolite le eccezioni presentate dal Comune di Bologna, finalizzate proprio a precludere l’esame del merito. Ricordo che la Giunta di Matteo Lepore esultò quando queste vennero accolte. Ora, invece, il Consiglio di Stato fa chiarezza. La sentenza poi dimostra come la Città 30 non sia neutra per la produttività degli operatori”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

