circolazione treni sospesa a napoli per sisma dei campi flegrei

La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli è sospesa in via precauzionale per verifiche infrastrutturali a seguito del sisma di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei. I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. La circolazione potrà subire rallentamenti anche a Nord e Sud del nodo di Napoli. L'offerta commerciale è in corso di riprogrammazione. Al lavoro i tecnici di RFI per le verifiche. Sisma a Napoli: "Porte e balconi hanno cominciato a sbattere"

