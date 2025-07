Cingoli fa un tuffo nell’Ottocento. Tradizioni e giochi popolari in piazza.

Come ci si divertiva, cosa stimolava nobiltĂ e ceti locali ad aggregarsi, com’era ritmata la quotidianitĂ dell’Ottocento? Rivivere nell’atmosfera di allora si può: a Cingoli per tre giorni, da oggi è in programma la 36esima rievocazione in costumi dell’epoca " Cingoli 1848 ", organizzata dall’omonima associazione con una coinvolgente serie di eventi che coniugano tradizioni, spettacolo e giochi popolari a punteggio, per l’aggiudicazione del palio "Castrvm Cingvli". Giunto alla 13esima edizione è disputato dalle squadre dei terzieri Santa Maria (7 vittorie), San Giovanni Battista (3), San Nicolò 2) - capitani Emanuele Infurna, Mirco Centanni, Giacomo Tempestini - che effettueranno i giochi come corsa delle botti, tiro alla fune, staffetta, giudice Andrea Strappa con Primo Domizioli, Marco Bordi, Stefano Ripanti, Damiani Filonzi, Tiziano Oncini, Doriano Deluca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

