Cina | trovato nuovo tipo di terra rara in Mongolia interna

Un team di geologi cinesi ha identificato un grande giacimento di un minerale di terre rare finora sconosciuto nella regione autonoma della Mongolia interna, nella Cina settentrionale. La terra rara, ufficialmente denominata dall’Associazione Mineralogica Internazionale Huanghoite-(Nd), e’ un nuovo minerale carbonatico dominato dal neodimio, il “metallo magnete” alla base dei motori dei veicoli elettrici e delle turbine eoliche offshore. I ricercatori dell’Universita’ cinese delle geoscienze (Wuhan) e dell’Istituto di rilevamento geologico della Mongolia interna hanno scoperto le riserve nella sezione centrale del corpo minerale principale all’interno del deposito di Bayan Obo, la piu’ grande miniera di terre rare del mondo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: trovato nuovo tipo di terra rara in Mongolia interna

In questa notizia si parla di: interna - mongolia - cina - terra

Cina: Mongolia Interna, autorita’ lavorano per rinverdimento deserto - Operai piantano dei salici della Mongolia, una specie di salice resistente alla siccita’, nel deserto di Kubuqi a Hangjin Banner, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, ieri 28 aprile 2025.

Cina: Mongolia Interna, in costruzione ponte ferroviario - Degli operai posano binari d’acciaio nel cantiere del grande ponte sul fiume Giallo di Wuhai, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, oggi 6 giugno 2025.

Cina: Mongolia Interna, progetti fotovoltaici in aree desertiche - Una foto aerea, scattata da un drone il 5 giugno 2025, mostra un progetto integrato fotovoltaico e di controllo della sabbia in un’area forestale statale ai margini del deserto di Ulan Buh, nel distretto di Linhe a Bayannur, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna.

Cina: completato il primo esperimento sulle onde gravitazionali primordiali Secondo quanto reso noto dall'Istituto di Fisica delle Alte Energie dell'Accademia Cinese delle Scienze, di recente, nella zona Ngari del Xizang, su una cresta montuosa a 5.250 metri d Vai su Facebook

Cina: trovato nuovo tipo di terra rara in Mongolia interna; La Cina ha una cosa in piĂą: le terre rare; Terre rare, Occidente dipendente dalla Cina: un rischio geopolitico.

Il fotografo Kin Coedel ci porta in Mongolia Interna, alla scoperta dell'equilibrio tra dolcezza e resilienza - Per questo Vogue utilizza la tecnologia per adattare le proprie storie ai vostri interessi, tenendovi aggiornati su tutto quello che succede, da ... Si legge su vogue.it

Cina:scoperti ruderi di un palazzo reale in Mongolia Interna - Gli archeologi cinesi hanno scoperto, nella Regione Autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale, i ruderi di un grande palazzo che risale a mille anni fa. Scrive ansa.it