Cina | Sichuan compleanno del panda gigante a Chengdu

Il panda gigante Fubao mangia il bambu' nella base dei panda giganti di Shenshuping della Riserva Naturale Nazionale di Wolong, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, il 17 luglio 2025. Ieri si e' tenuto a Chengdu un evento per il compleanno del panda gigante, organizzato dal China Conservation and Research Center for Giant Panda. I tanto attesi panda giganti, tra cui Fubao e Xiao Qiji, hanno incontrato il pubblico e hanno gustato prelibatezze come carote, angurie e altro. Il panda gigante Xiao Qiji assapora le prelibatezze presso la base dei panda giganti di Shenshuping della Riserva Naturale Nazionale di Wolong, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, il 17 luglio 2025.

