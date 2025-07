Cina | letteratura online entrate salite a 6,9 mld dollari nel 2024

Secondo un rapporto pubblicato ieri dall’Associazione cinese per l’editoria audiovisiva e digitale (CADPA), le entrate del mercato cinese della letteratura online sono ammontate a 49,55 miliardi di yuan (circa 6,9 miliardi di dollari) nel 2024, con un aumento del 29,37% rispetto all’anno precedente, dimostrando una forte resistenza e prospettive promettenti. Il rapporto e’ stato pubblicato in occasione dell’ottava conferenza China Online Literature+, che si e’ aperta ieri, e afferma che il numero cumulativo di opere letterarie online in Cina ha raggiunto 42,1 milioni di volumi l’anno scorso, con un aumento di oltre 4,2 milioni di volumi rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

