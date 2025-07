Cina | giacimento Daqing crescita produzione di petrolio e gas in H1

Il giacimento petrolifero di Daqing, una delle piu’ grandi basi di produzione energetica della Cina, ha registrato un aumento della produzione di petrolio greggio e di gas naturale nella prima meta’ di quest’anno. La produzione nazionale di greggio del giacimento e’ aumentata di 10.900 tonnellate su base annua da gennaio a giugno, mentre la produzione di gas naturale e’ cresciuta di 222 milioni di metri cubi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Negli ultimi anni, il giacimento petrolifero di Daqing ha esplorato attivamente nuovi approcci alla transizione verde. Nei primi sei mesi, i suoi progetti di nuova energia hanno raggiunto una capacita’ operativa di 538. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: giacimento Daqing, crescita produzione di petrolio e gas in H1

In questa notizia si parla di: produzione - giacimento - daqing - cina

