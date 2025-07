Cina | fiera internazionale CISCE attira nuovi volti

La terza edizione della China International Supply Chain Expo si e’ aperta mercoledi’ a Pechino, capitale della Cina. Piu’ di 230 aziende nazionali e internazionali hanno fatto il loro debutto all’esposizione di quest’anno, tra cui partecipanti multinazionali come Nvidia, Schneider Electric e L’Oreal. Seguiteci per visitare questi nuovi amici. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma637390363739032025-07-18cina-fiera-internazionale-cisce-attira-nuovi-volti Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: fiera internazionale CISCE attira nuovi volti

In questa notizia si parla di: cina - fiera - internazionale - cisce

Cina: robot attirano l’attenzione a Fiera di Canton - La 137ma edizione della Fiera di Canton ha preso il via a Guangzhou con oltre 30.000 esportatori! La prima fase e’ dedicata alla manifattura avanzata e a una nuova zona dedicata ai robot di servizio, con le piu’ recenti tecnologie di IA cinesi, dai robot per il caffe’ e gli animali domestici agli esoscheletri industriali.

Cina: Hunan, Changsha ospita fiera su attrezzature per l’edilizia - Un espositore fa una dimostrazione di un sistema di assistenza operativa per gru durante la quarta edizione della Changsha International Construction Equipment Exhibition (CICEE) a Changsha, nella provincia centrale cinese dello Hunan, ieri 15 maggio 2025.

Cina: Fiera di Canton porta al mondo futuro delle abitazioni - La seconda fase della 137ma edizione della Fiera di Canton mette in evidenza arredi per la casa di qualita’, come lo scaffale sollevabile a comando vocale, la finestra a risposta automatica e il pergolato a energia solare, con l’obiettivo di soddisfare la domanda globale di soluzioni per un migliore stile di vita! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.

Nvidia riprenderà a breve vendite in Cina di un chip per l'IA; Nvidia riprenderà a breve vendite in Cina di un chip per l'IA; Referendum, appello Catalogna a Ue: non è più questione interna | .it.

Cina: al via terza edizione della CISCE a Pechino - Un visitatore (a destra) impara a conoscere i prodotti dei droni nell'area Advanced Manufacturing Chain durante la terza edizione della China ... Da romadailynews.it

Cisce, una piattaforma per ampliare le catene di approvvigionamento ... - Il giorno dell'inaugurazione, l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, arrivato in fiera di prima mattina, ha ricordato che si trattava della sua terza visita in Cina nell'anno, sottolineando ... milanofinanza.it scrive