Ciclabile da Parona a Ponte Garibaldi poche settimane al via dei lavori

Il consiglio comunale di Verona ha dato il via libera all'avvio dei lavori per la nuova ciclabile da Parona a Ponte Garibaldi. Il progetto definitivo e la relativa variante urbanistica per la realizzazione di cinque nuovi chilometri di pista sono stati approvati ieri, 17 luglio, con 30 voti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

