ci sono salmo jonas brothers rudimental e jesse glynne tra i nuovi singoli del 18 luglio

Ritorni di brani che hanno scalato le classifiche in passato e rinnovati sodalizi, segnano i nuovi singoli che arrivano nella giornata odierna 18 luglio sulle piattaforme digitali e nell’airplay Collaborazioni che hanno scalato le chart mondiali come quella tra i Rudimental e Jesse Glynne, insieme ad inediti feat come quello tra Mida e Villabanks (con Bad Boys Don’t Cry ) ed un’altro volto ex Amici, Chiamamifaro e Selmi (che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo Giovani, sfiorando la partecipazione al 75esimo Festival di Sanremo ) hanno lanciato L’Ultima Canzone. Completano il release day Salmo con il nuovo singolo, Conta Su Di Me, e le nuove versioni di Mediterranea e Me Cago En El Amor di Giuni Russo e Tonino Carotone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

