Ci mancherà tutto di te Lutto nella musica la cantante morta in ospedale

Si è spenta all’età di 87 anni una delle voci simbolo del pop americano degli anni Cinquanta e Sessanta. La notizia è arrivata tramite un post su Facebook, pubblicato dal suo storico portavoce Ron Roberts, che ha condiviso la tristezza per la perdita e l’amarezza di dover comunicare il lutto prima che venisse diffuso ufficialmente dai canali istituzionali. Un messaggio semplice e diretto, per una delle figure più amate e riconoscibili della musica leggera del secondo dopoguerra. >> “Io lo amm***o questo sorcio”. Temptation Island, furia e lacrime della fidanzata: quelle cose sono troppo brutte e crolla davanti alle altre ragazze Il decesso dell’artista è avvenuto nella serata di ieri, dopo mesi segnati da un lento peggioramento delle condizioni di salute. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Addio”. Lutto e choc nella musica: la cantante morta in un incendio scoppiato a casa di amici - Un nuovo lutto scuote il mondo della musica. Una delle voci più originali e indipendenti del panorama cantautorale degli ultimi decenni è scomparsa in circostanze tragiche, lasciando un vuoto profondo non solo tra i fan, ma anche tra chi ha condiviso con lei battaglie civili, progetti artistici e momenti personali.

Addio a un’icona: il mondo della musica in lutto - Siena, 29 aprile 2025 – La città di Siena piange la scomparsa di uno dei suoi più illustri figli, un artista che ha lasciato un segno indelebile nella musica leggera italiana.

Mondo della musica in lutto: è morto Fulvio Monieri - È il 1999. Da appassionato di progressive rock, passo al setaccio ogni negozio alla ricerca di chicche introvabili.

(Adnkronos) - Un lutto profondo ha colpito il mondo della musica italiana e in particolare Gianni Morandi, che ha annunciato sui social la morte del suo storico manager e amico di lunga data, Luigi Zannoni. "Oggi non è stata una bella giornata. È venuta a man Vai su Facebook

Lutto per Gianni Morandi: Mi mancherai moltissimo. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Il toccante post per lo storico collaboratore Luigi Zannoni; Mi mancherà moltissimo. Lutto per Gianni Morandi, ecco a chi ha detto addio; Grazie per quello che hai fatto per me: lutto per Gianni Morandi, il toccante post social.