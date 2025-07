Chris Hemsworth il red carpet più dolce con Elsa Pataky e i gemelli in smoking

Chris Hemsworth ha illuminato Londra con il suo sorriso da supereroe, ma a rubargli la scena ci hanno pensato i suoi figli: Sasha e Tristan, gli inseparabili gemelli di 11 anni, apparsi sul tappeto rosso in total look coordinato. Un’apparizione rara e tenerissima per tutta la famiglia Hemsworth, che ha sfilato unita alla première della seconda stagione di Limitless: Live Better Now, docuserie firmata National Geographic. Chris Hemsworth e la sua famiglia conquistano Londra. Sul tappeto rosso del BFI IMAX di Londra, la scena sembrava uscita da un film hollywoodiano sulla perfezione familiare: Chris Hemsworth in abito blu notte, portato con disinvoltura sopra un paio di sneaker candidi, accanto alla moglie Elsa Pataky, raggiante in un mini dress argento luccicante e décolleté abbinati. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chris Hemsworth, il red carpet più dolce con Elsa Pataky e i gemelli in smoking

