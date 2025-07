Choc in spiaggia un’intera famiglia travolta dalle onde | è dramma

Un pomeriggio in spiaggia, che si è trasformato in una drammatica corsa contro il tempo. Quello che doveva essere un momento di relax al mare è diventato teatro di un intervento coraggioso e disperato per salvare una famiglia travolta dalle impetuose onde. In pochi attimi, giovani volontari hanno dato prova di prontezza e coraggio, ma il destino ha riservato anche un triste epilogo. Leggi anche: Donald Trump, preoccupano le sue condizioni: di cosa soffre il presidente Usa Famiglia travolta dalle onde: il salvataggio in mare. Mercoledì pomeriggio, lungo la spiaggia del Gombo a San Rossore (Pisa), una famiglia livornese si è trovata in gravissima difficoltà, trascinata dalle forti correnti del mare. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Choc in spiaggia, un’intera famiglia travolta dalle onde: è dramma

In questa notizia si parla di: spiaggia - famiglia - travolta - onde

La mappa delle Bandiere Blu 2025: scegli la spiaggia ideale per te e la tua famiglia - Dove andare a mare questa estate? Se siete ancora indecisi, abbiamo pensato che, oltre al panorama e alla movida, potrebbero essere d’aiuto alcuni aspetti tra cui il clima, la ricettività alberghiera e la nomina di Bandiera Blu 2025.

Bambino di 10 anni morto nel lago di Bilancino: era in spiaggia con la famiglia. «All'improvviso non lo hanno visto più» - Un bambino di 10 anni che stava facendo il bagno nel lago di Bilancino è scomparso e dopo alcune ore di paura si è consumato il tragico epilogo: il piccolo, di origini marocchine,.

“È morta per il caldo”. Tragedia in spiaggia: Antonietta era in vacanza con la famiglia - Il grande caldo che sta colpendo l’Italia con temperature altissime ha fatto una vittima. La tragedia è avvenuta ieri sulla spiaggia di Torino di Sangro, in Abruzzo.

Due giorni fa è stata travolta dalle onde del mare di Terracina, oggi la drammatica notizia: Giada Pompili, di soli 11 anni, è morta. La bimba, originaria di Ceccano,, non ce l'ha fatta e dopo lunghe ore di agonia e volata in cielo."Ciao Giadina", ha scritto la madr Vai su Facebook

Famiglia travolta dalle onde: morta la nonna, tre ragazzi riescono a salvare madre e figlia; Intera famiglia travolta dalle onde, tre 20enni salvano mamma e figlia: morta la zia trascinata al largo; Terracina, orrore in spiaggia: 11enne di Ceccano risucchiata dal mare, lotta tra la vita e la morte.

Intera famiglia travolta dalle onde, tre 20enni salvano mamma e figlia: morta la zia trascinata al largo - Tre 20enni dipendenti del circolo dipendenti della spiaggia Buca del Mare, al Gombo (San Rossore), hanno salvato mamma e figlia trascinate via dalle onde ... Come scrive fanpage.it

Famiglia travolta dalle onde: morta la nonna, tre ragazzi riescono a salvare madre e figlia - I tre giovani: “Lo abbiamo fatto con il cuore, purtroppo non siamo riusciti a raggiungere la signora” ... Scrive msn.com