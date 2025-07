Chivu arrivano i magnifici cinque! La situazione – TS

Cinque attaccanti, oltre 100 contributi decisivi per Cristian Chivu. L’Inter costruisce un reparto offensivo ricco di talento, esperienza e soluzioni tattiche per puntare in alto. ATTACCO – L’Inter si prepara a mettere a disposizione di Chivu un reparto offensivo di assoluto valore, composto da cinque attaccanti diversi per caratteristiche ma tutti estremamente efficaci. Lautaro Martinez, Thuram, Bonny, Lookman e Pio Esposito, se confermati tutti in rosa, rappresenterebbero un mix perfetto di esperienza, talento e fame di vittoria. I numeri parlano da soli: nella scorsa stagione, tra tutte le competizioni, i cinque hanno realizzato 88 gol complessivi, a cui si aggiungono 31 tra assist e rigori procurati, per un totale di 112 azioni determinanti. 🔗 Leggi su Inter-news.it

