Chiuso bar in viale Baracca | aveva un solo bagno invece che due

Chiuso bar in viale Francesco Baracca a Viterbo. Lo ha disposto il Comune, ordinando alla titolare la cessazione dell'attività per irregolarità . Stando a quanto ricostruito da palazzo dei Priori, la donna aveva presentato la Scia (segnalazione certificata di inizio attività ) per l'apertura. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

