Posta chiusa per più di tre mesi, cantiere della digitalizzazione al via a Trezzo il 21 luglio, servizi dirottati a Vaprio e Grezzago. Timori e le lamentele degli utenti soprattutto anziani "per le trasferte forzate" e le rassicurazioni del Comune: a fine intervento sportelli superdotati in via Mazzini grazie a Polis, la metamorfosi per i centri sotto i 15mila abitanti. In arrivo servizi pubblici 24 ore su 24, a cominciare dalla carta di identità . "Per centrare l’obiettivo - spiega l’Amministrazione – è necessario un importante lavoro di adeguamento", ma poi l’ufficio "offrirà più prestazioni alla comunità ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiuse le Poste di Trezzo per 3 mesi. Servizi dirottati a Vaprio e Grezzago