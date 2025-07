Chiude per lavori il passante di Milano | disagi anche per i pendolari novaresi

Chiude per un mese il passante ferroriario di Milano. Tra le linee Trenord che subiranno modifiche a causa della chiusura c'è anche la S6 Novara-Milano-Pioltello. Secondo quanto comunicato da Trenord, il passante sarĂ chiuso dal 28 luglio al 24 agosto, per consentire lavori di manutenzione da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

