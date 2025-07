Chikungunya caso sospetto Sono in corso le analisi

Sono in corso le analisi, il cui esito dovrebbe arrivare oggi, per il sospetto caso di arbovirosi, cioè la febbre da virus, di cui fanno parte la Chikungunya e la Dengue, che si è registrato in un cittadino residente a Conselice. Come previsto dai protocolli sanitari, i cittadini residenti nel raggio di 200 metri dal caso sospetto, stanno ricevendo in queste ore la comunicazione con le informazioni sui trattamenti larvicidi e adulticidi straordinari che verranno effettuati a scopo preventivo dalla ditta Sireb di Modena. I primi trattamenti sono partiti alle 6 di questa mattina. Solo i cittadini interessati dai trattamenti hanno ricevuto la comunicazione con l’intestazione dell’ Ausl Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chikungunya, caso sospetto. Sono in corso le analisi

In questa notizia si parla di: caso - sospetto - chikungunya - sono

Caso sospetto di Dengue: disinfestazione straordinaria a Monza - Caso sospetto di Dengue, disinfestazione straordinaria in città . L'intervento è previsto per la giornata di lunedì 12 maggio, in via Lario dove è stato segnalato  un caso sospetto di Dengue.

Dengue, caso sospetto a Monza: scatta la disinfestazione straordinaria - Monza – Un caso di Dengue arte la disinfestazione. E' in programma per lunedì 12 maggio una disinfestazione straordinaria nelle aree limitrofe a via Lario per un caso sospetto di Dengue.

Caso sospetto di Dengue a Cascina: scattano le misure preventive e la disinfestazione - A seguito di una segnalazione da parte dell’Asl Toscana Nord Ovest sulla presenza di un caso di arbovirosi da virus Dengue trasmessa da zanzara tigre, il Comune di Cascina provvederà a effettuare interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali non appena le condizioni meteo.

Negativo il test per il sospetto caso di Chikungunya: stop alla disinfestazione - Il Comune di Piacenza ha ricevuto oggi, dall’Azienda Usl, la comunicazione di esito negativo degli... - PiacenzaSera Vai su X

Dengue e chikungunya, le mappe del rischio in Italia Anche se negli ultimi annii casi di trasmissione autoctona si sono concentrati nelle regioni del nord e del centro, il rischio di nuovi focolai riguarda anche altre zone del Paese Continua a leggere: https://ww Vai su Facebook

Chikungunya, caso sospetto. Sono in corso le analisi; Virus Chikungunya, caso sospetto alla Veggioletta: disinfestazione straordinaria; Negativo il test per il sospetto caso di Chikungunya: stop alla disinfestazione.

Chikungunya, caso sospetto. Sono in corso le analisi - Sono in corso le analisi, il cui esito dovrebbe arrivare oggi, per il sospetto caso di arbovirosi, cioè la febbre da virus, di cui fanno parte la Chikungunya e la Dengue, che si è registrato in un cit ... msn.com scrive

Dengue e chikungunya in Italia: statistiche che non ti aspetti - Un'analisi dei recenti casi di infezioni da dengue, chikungunya e West Nile in Italia: cosa ci dicono i numeri? Secondo notizie.it