Chiedono indicazioni ma sono ladri Donna in auto derubata della borsa

Fermata in auto da due uomini, che fingevano di aver bisogno di indicazioni stradali, martedì una donna è stata derubata della sua borsa. Il danno economico resta tutto sommato contenuto, pochi contanti e una carta prepagata da cui i malviventi non sono riusciti a prelevare denaro. Quello psicologico ed emotivo, in effetti, pesa di più. "Mi trovavo poco distante da casa mia – racconta A. C., residente a Montecchio Emilia –. Una macchina dietro di me continuava a lampeggiare, all’inizio ho pensato che magari c’era qualcosa che non andasse nella mia auto". La signora accosta e tira giù il finestrino, non scende. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiedono indicazioni, ma sono ladri. Donna in auto derubata della borsa

In questa notizia si parla di: auto - indicazioni - sono - donna

Conclave, tutte le indicazioni per accessi pedonali e in auto nell'area di San Pietro - Suor Raffaella Petrini del Governatorato Vaticano ha diffuso una nota con tutte le indicazioni relative agli accessi pedonali e a quelli in auto nella zona interessata dal Conclave.

Google Maps mostra indicazioni e ETA nel quadro strumenti delle auto con Android Auto - L'ultimo aggiornamento di Android Auto sembra sbloccare una novità legata a Google Maps, portando più informazioni nel quadro strumenti.

La donna viaggiava in auto con i suoi tre bimbi: la comunità di Salve e di Presicce-Acquarica sono in lutto. La famiglia ha deciso di donare gli organi Vai su Facebook

Auto sulla folla a Stoccarda: un morto e sette feriti. La polizia: Un tragico incidente; Auto sulla folla a Stoccarda: ci sono feriti; Carambola tra auto nel Milanese: macchina si ribalta dopo incidente, a bordo una bambina.

Donna investita: sospetti su ragazzo di 22 anni - Ci sarebbe stato un ragazzo di 22 anni alla guida dell’auto che martedì mattina ha investito una donna di 88 anni in via Uranio in un punto dove ci sono le strisce pedonali (nella foto). Riporta msn.com

Treviglio, chiedono indicazioni e borseggiano una donna - È successo nella mattinata di mercoledì 2 luglio nel parcheggio dell’Eurospin, in azione due uomini su un’auto grigia di grossa cilindrata. Si legge su ecodibergamo.it