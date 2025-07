Chi sono Andy Byron e Kristin Chabot coppia pizzicata al concerto dei Coldplay

«E io proverò a consolarti» cantano i Coldplay nel ritornello della loro celebre Fix You. Ne avranno bisogno indubbiamente Andy Byron e Kristin Chabot, divenuti virali sui social per un’inquadratura della kiss cam durante il concerto della band britannica al Gillette Stadium di Boston. Immortalati dalle telecamere mentre si godevano l’evento abbracciati, lui alle spalle di lei, hanno provato – ma invano – a nascondersi, lasciando presagire un presunto tradimento. L’uomo è infatti sposato da anni, mentre lei ha divorziato nel 2022. Il primo con Megan Kerrigan, da cui ha avuto due figli e con cui vive a New York, mentre la seconda ha rotto con Kenneth C. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chi sono Andy Byron e Kristin Chabot, coppia pizzicata al concerto dei Coldplay

In questa notizia si parla di: andy - byron - kristin - chabot

Andy Byron ripreso con la possibile amante, Kristin Cabot, al concerto dei Coldplay: il video diventa virale (chi è la moglie di lui) - Andy Byron, sposato con Megan Kerrigan Byron, è stato avvistato con la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot durante un concerto dei Coldplay a Boston.

Andy Byron e l’abbraccio ‘proibito’ al c oncerto dei Coldplay: il ceo di Astronomer virale su TikTok - Roma, 17 luglio 2025 – Galeotto il concerto dei Coldplay, ieri al Gillette Stadium di Boston, per una coppia non proprio sconosciuta ma che sicuramente avrebbe voluto restare tale… Si tratterebbe di Andy Byron, ceo di Astronomer, immortalato insieme a Kristin Cabot,  responsabile del personale di Astronomer.

Andy Byron e l’abbraccio ‘proibito’ al c oncerto dei Coldplay: il ceo di Astronomer virale su TikTok - La coppia si nasconde e il frontman della band britannica, Chris Martin. scherza: “Guardate questi due! O hanno una relazione.

Chi sono Andy Byron e Kristin Chabot, coppia pizzicata al concerto dei Coldplay.

Chi sono Andy Byron e Kristin Cabot, la coppia scoperta durante un concerto dei Coldplay - Andy Byron e Kristin Cabot: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sui due amanti scoperti durante un concerto. Riporta donnaglamour.it

La moglie di Andy Byron dopo averlo visto con Kristin Cabot: come ha reagito e cosa accadrebbe in caso di divorzio - La moglie di Andy Byron, Megan Kerrigan, resta in silenzio stampa ma rimuove il cognome del marito Andy Byorn dai social dopo lo scandalo Kiss Cam al concerto ... Si legge su fanpage.it