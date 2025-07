Chi è la città di £ 12,5 milioni che firma la connessione speciale con Haaland?

2025-07-17 20:19:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Manchester City ha firmato la Norvegia Under 21 Sverre Nypan dalla squadra norvegese Rosenborg per £ 12,5 milioni con un contratto di cinque anni. Secondo quanto riferito, il centrocampista Nypan è arrivato a Manchester su un aereo privato di domenica prima di completare i termini per unirsi ai connazionali Erling Haaland e Oscar Bobb allo stadio Etihad. Il diciottenne segue Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders e Marcus Bettinelli come firme della finestra di trasferimento estivo di City. 🔗 Leggi su Justcalcio.com