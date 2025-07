Che cos’è l’insufficienza venosa cronica di cui soffre Trump | Una condizione benigna e sotto controllo

Donald Trump soffre di insufficienza venosa cronica, una condizione benigna ma da non sottovalutare. A confermare la notizia è stata la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, che ha precisato come il presidente – oggi 79enne – avesse segnalato alcuni leggeri gonfiori nella parte bassa delle gambe, sintomo piuttosto comune nei soggetti colpiti da questo tipo di disturbo circolatorio. Con la sua elezione, avvenuta lo scorso gennaio, Donald Trump è diventato il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti a entrare in carica, superando anche il precedente record di Joe Biden, eletto a 77 anni e uscito di scena a 82. 🔗 Leggi su Open.online