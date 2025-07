Cesena dopo Olivieri pure Abiuso Ciervo può arrivare in prestito

Due colpi per l'attacco che potrebbero chiudersi a breve. Uno quasi certo porta il nome di Marco Olivieri della Triestina, ad un passo dal vestire il bianconero, l'altro meno caldo ma comunque possibile, si tratta di Fabio Abiuso del Modena. Con il classe '99 Olivieri c'è già l'accordo, l'ex Empoli e Venezia aspetta soltanto di svincolarsi dalla Triestina dopo la messa in mora e questo dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana. L'altro nome sulla lista degli obiettivi da centrare è quello del classe 2003 Abiuso che Mignani conosce bene avendolo allenato proprio in Emilia nel 2020-2021, fu il tecnico bianconero a farlo esordire, all'età di 17 anni, tra i prof in un Modena-Ravenna di serie C dell'11 ottobre 2020.

