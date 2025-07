Cervia Summer Festival Noemi inaugura l’estate

Piazza Garibaldi torna a vestirsi di note, racconti e poesia con Cervia Summer Festival. Organizzato da Pulp Concerti, la rassegna è un viaggio lungo dieci giorni tra alcune delle voci più amate dal pubblico. Il festival prende il via domani con la tappa del tour estivo di Noemi, dal titolo Nostalgia. Con il suo timbro unico ed inconfondibile, la cantante romana presenta il suo ultimo album. Domenica sarà la volta di un altro grande cantautore romano, Antonello Venditti, con una data che è già sold out. Venditti torna dal vivo con ’Notte Prima degli Esami 40th Anniversary - 2025 Edition’, un viaggio attraverso le pagine più belle del repertorio del cantautore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cervia Summer Festival. Noemi inaugura l’estate

In questa notizia si parla di: festival - cervia - summer - noemi

Si è conclusa la 45esima edizione di Artevento, il Festival Internazionale dell’Aquilone di Cervia - È stato un successone. L’edizione quest’anno ha avuto una presenza al di sopra delle aspettative. Oltre 800000 visitatori hanno seguito le performance di 250 artisti provenienti da 50 paesi di 5 continenti.

Incursione no vax al festival degli aquiloni di Cervia - Cervia (Ravenna), 28 aprile 2025 - L'Amministrazione Comunale di Cervia esprime la ferma condanna per quanto accaduto ieri, durante lo svolgimento della manifestazione Artevento Festival Internazionale degli Aquiloni sulla spiaggia di Pinarella a Cervia.

Cervia, la spiaggia dei libri. Festival al via con Mannoni - CERVIA (Ravenna) Svelato il programma completo della 33ª edizione di “ Cervia, la spiaggia ama il libro “ (dal 9 luglio al 15 agosto, con anteprima sabato 5 luglio).

Cervia, sabato 19 luglio piazza Garibaldi si trasforma con Summer Festival. Attesi Diodato, Noemi, Mannoia, Venditti, De Andrè e Tozzi Vai su Facebook

Cervia Summer Festival. Noemi inaugura l’estate; I grandi concerti in piazza Garibaldi: Noemi apre il Cervia Summer festival; Cervia, sabato 19 luglio piazza Garibaldi si trasforma con Summer Festival. Attesi Diodato, Noemi, Mannoia, Venditti, De Andrè e Tozzi.

Al via sabato il Cervia Summer Festival - Piazza Garibaldi si accende con musica ed eventi d'autore: fino al 28 luglio dieci giorni all’insegna di spettacoli di qualità ... Riporta ravenna24ore.it

Da Cristiano De Andrè a Diodato, passando per Noemi, Fiorella Mannoia e Crepet. Il centro diventa un teatro a cielo aperto per il mese di luglio - Da Cristiano De Andrè a Diodato, passando per Noemi, Fiorella Mannoia e Crepet. Si legge su ravennaedintorni.it