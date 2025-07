Certaldo ancora beffato ai rigori Sfuma la B sogno rimandato

Esattamente come nel 2024, anche quest’anno soltanto i calci di rigore della finale play-off di ritorno hanno impedito al Certaldo Pallanuoto di coronare il sogno Serie B. Se dodici mesi prima fu il Bologna ha lasciare l’amaro in bocca ai ragazzi di coach Capodarca, questa volta è stato il Modena a condannare i valdelsani ad un altro campionato di Serie C. Dopo aver perso 11-9 a Certaldo, infatti, al ritorno gli emiliani si sono imposto 7-5 al termine di quattro tempi assai equilibrati, ma dove il Certaldo non è mai riuscito a far girare l’inerzia del match. Ai rigori, poi, non c’è stata storia con Modena che si è imposto per 3-0. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Certaldo ancora beffato ai rigori. Sfuma la B, sogno rimandato

