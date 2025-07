Cerchiate questa data | arrivano i giorni più caldi del 2025 tutti chiusi in casa

Dopo una breve tregua, il caldo sta tornando a farsi sentire: stanno per arrivare i giorni più caldi di tutta l’estate, l’avvertimento dei meteorologi La seconda settimana di luglio, e parte di quella attuale, ci hanno portato un po’ di respiro, rispetto al caldo afoso che si era respirato a lungo in precedenza. E’ stato. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Cerchiate questa data: arrivano i giorni più caldi del 2025, tutti chiusi in casa

Milan, Conceiçao ha i giorni contati: Sarri e Allegri i nomi caldi per la panchina rossonera - La sconfitta in finale di Coppa Italia fa il paio con un percorso in campionato e in Champions molto al di sotto delle aspettative.

Tramvia, i giorni caldi di Bellariva. Apre lo scambiatore in viale Europa. Cantieri: piano per l’accelerata - Firenze, 19 maggio 2025 – Quattro mesi scarsi di cantieri (al galoppo) per la nuova linea 3.2.1 Libertà -Bagno a Ripoli – prima ruspa in azione il 25 gennaio in contemporanea con la prima corsa di Sirio sui binari della Vacs – ed è già tempo di tracciare un primo bilancio dei lavori dell’opera.

Calciomercato Milan, Reijnders-City, giorni caldi: fissato il prezzo - Giorni di fuoco quelli legati al calciomercato rossonero. Il Manchester City ha espresso un grandissimo interesse per Reijnders del Milan

Caldo, nuova ondata in arrivo: quando si ferma il lavoro e scatta la cassa integrazione. Le regole Inps e le novità dal governo - L’Italia si prepara ad affrontare giorni di caldo estremo, con temperature che supereranno in diverse aree i 35 gradi reali e i 40 percepiti. Riporta msn.com

Caldo, tregua fino a giovedì. Luca Mercalli: «Temperature anomale, probabili nuove ondate di calore» - Da oggi lunedì 18 l'aria è fresca e nei prossimi giorni la perturbazione si estenderà a tutte le regioni centrali, alla Sardegna e al basso versante tirrenico, dove ... Come scrive msn.com