Cerano organizzati servizi serali per controllare il territorio

Martedì 15 luglio la polizia locale di Cerano ha effettuato il primo dei servizi serali che verranno organizzati in questo periodo estivo con l'obiettivo di controllare il territorio urbano verificando il rispetto delle ordinanze vigenti e del codice della strada; la presenza degli agenti farà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

