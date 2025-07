È un’estate infuocata, non solo per le temperature. Alla Centese Calcio si respira entusiasmo, progettualità , sudore e cuore. La stagione 20252026 è alle porte e il lavoro portato avanti dalla società in questi mesi testimonia una visione chiara: costruire una squadra competitiva, giovane, radicata sul territorio, con la voglia matta di far sognare i centesi. La rosa è pressoché definita: resta da inserire un ultimo tassello, ma l’identità del gruppo è già chiara. Si è partiti da una certezza: confermare i leader della passata stagione, nonostante le richieste arrivate anche da categorie superiori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Centese fatta, manca solo un ultimo tassello