Riguardo alla Palazzopoli milanese, noi che siamo sempre stati dalla parte dei grattacieli e poco del green, non possiamo non vedere un curioso contrappasso nel fatto che i primi sempre più numerosi e più alti - rischiano di crollare sommergendo il secondo sempre più esteso e più ossessivo - sotto un cumulo, metaforico naturalmente, di macerie. La maxi-inchiesta sulla malagestione dell'urbanistica che sta sconvolgendo la metropoli lombarda ha svelato un tragicomico equivoco, persino peggiore di quello che per anni ha fatto passare il sindaco Beppe Sala per un politico di sinistra, quando è solo un uomo di destra coi calzini arcobaleno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cemento amato