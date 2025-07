Cecilia Rodriguez il gesto dolcissimo verso la nipote Luna Marì ma con Belen rapporti pari a zero!

Nonostante l’aria gelida che continua a soffiare tra le sorelle Rodriguez, Cecilia non rinuncia a dimostrare tutto l’affetto che prova per la piccola Luna Marì. Se con Belen i rapporti sembrano ormai ridotti al minimo sindacale – e forse anche meno – con la nipotina la complicità resta intatta. Prova ne è un gesto tenerissimo che ha fatto sorridere i fan, confermando che l’amore di una zia può resistere anche alle tempeste familiari più difficili. Cecilia Rodriguez e il commento alla nipotina Luna Marì. Cecilia, pur non avendo preso parte alla festicciola per i quattro anni di Luna Marì – la figlia di Belen e Antonino Spinalbese – ha trovato un modo dolce per far sentire la sua presenza. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Cecilia Rodriguez, il gesto dolcissimo verso la nipote Luna Marì (ma con Belen rapporti pari a zero!)

