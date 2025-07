C’è un cantautore dietro il rapper La sfida generazionale di Fabri Fibra

"Tutti fanno i cantanti ma non ci sono canzoni". Si potrebbe partire da qui, da una canzone che è un rap game con Tredici Pietro e che ha le credenziali per trasformarsi in un tormentone estivo ( Che gusto c’è ), per provare a raccontare l’ultimo disco di Fabri Fibra. Bisogna prendersi del tempo per ascoltare un disco. Una pratica che nell’era dello streaming, della musica “mordi e fuggi”, abbiamo non solo dimenticato, ma rimosso. Dopo due settimane di ascolto quasi ininterrotto di Mentre Los Angeles brucia, undicesimo album di Fabri Fibra, si può dire che il più vecchio dei rapper italiani ancora in attività (non ce ne voglia, va verso i 50 anni), dà non nuove coordinate ma ancoraggi stabili a un genere che, a torto, abbiamo considerato sempre d’importazione: finendo poi con lo scimmiottare le battaglie di rime (quasi sempre esplicite) tra East e West Coast, canonizzando figure come Tupac e Notorius Big. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - C’è un cantautore dietro il rapper. La sfida generazionale di Fabri Fibra

Fabri Fibra condannato per aver diffamato Valerio Scanu: previsto un risarcimento di 70mila euro. - Fabri Fibra è stato condannato dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione del Tribunale di Milano per diffamazione ai danni di Valerio Scanu.

Fabri Fibra annuncia il nuovo album: “Mentre Los Angeles Brucia” esce il 20 giugno 2025 - Dopo settimane di indizi e hype creato con l’ultimo 64 Bars per Red Bull, Fabri Fibra ha ufficialmente annunciato il suo nuovo album: si intitola Mentre Los Angeles brucia e uscirà il 20 giugno 2025.

Valerio Scanu denuncia Fabri Fibra per diffamazione e vince la causa: insulti per l'ex allievo di Amici che risponde così - Valerio Scanu ha vinto la causa per diffamazione intentata contro Fabri Fibra. Il rapper dovrà risarcire l'ex allievo di Amici di una cospicua somma.

È uscito oggi "Mentre Los Angeles Brucia", l'undicesimo album di @fabri_fibra: tra le 17 tracce c'è anche "Tutto andrà bene", un brano che tratta due tematiche delicatissime come il revenge porn e il bullismo e le tragiche conseguenze che possono comportar

Fabri Fibra al Piazzale degli Alpini per “Festival Tour” - Appuntamento venerdì 18 luglio: il concerto sarà l'occasione per ascoltare dal vivo le tracce di "Mentre Los Angeles brucia", l'album più venduto in Italia. bergamonews.it scrive