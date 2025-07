C’è la settimana dello sport L’Oasi di Asterix ad Arquata

Torna l’immancabile appuntamento con la ‘settimana dello sport’ ad Arquata, giunta quest’anno alla sua sesta edizione. L’ Asd Oasi di Asterix anche quest’anno ha riproposto la consueta serie di iniziative estive che, da lunedì 21 a sabato 26 luglio dalle 16 alle 18.30, abbraccerà una delle zone colpite dal sisma del 2016. Chiaramente a farne da padroni sarà la pratica delle discipline sportive come calcio, volley, basket, pattinaggio, tiro con l’arco, ma non mancheranno anche altri momenti ludici e didattici. "Il nostro impegno abbraccia ormai da tanti anni tutto il territorio – spiega Riccardo Spurio, responsabile del mondo di Asterix –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C’è la settimana dello sport. L’Oasi di Asterix ad Arquata

In questa notizia si parla di: settimana - sport - oasi - asterix

Coriano, un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati allo sport - “Grande soddisfazione per aver visto tanta partecipazione agli eventi sportivi del fine settimana. Famiglie con tantissimi bambini, appassionati di sport e, per la prima volta di sport inclusivo rivolto ai ragazzi diversamente abili, hanno scelto di trascorrere a Coriano due giornate in festa e.

Gli sport acquatici protagonisti nel fine settimana, prove libere e gratis con Adriatico sull'Onda - Dopo i successi delle prime tre edizioni, torna per il quarto anno consecutivo “Adriatico, sull'onda dello sport”, manifestazione organizzata dal Coni dell'Emilia Romagna in programma venerdì 30 e sabato 31 maggio dalle 9 alle 18,30 in Piazzale Boscovich a Rimini e sul litorale adiacente con.

Dal volley alla vela, fino al basket: una settimana dedicata allo sport - Sulla Perla dell’Adriatico si lavora per la prossima edizione di ‘Grottammare Sport Week’, in programma a fine estate.

C’è la settimana dello sport. L’Oasi di Asterix ad Arquata.

C’è la settimana dello sport. L’Oasi di Asterix ad Arquata - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

L’Oasi di Asterix rilancia. Un nuovo anno di iniziative:: "Bambini ... - Quest’anno è prevista la sesta edizione della ‘settimana dello sport’ che vedrà dei tornei con la partecipazione di tutti i comuni che hanno aderito al ... Da ilrestodelcarlino.it