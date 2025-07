C'è anche un'azienda italiana dietro il rifornimento di bombe che Israele sta usando nel massacro a Gaza

Leonardo Spa -Â societĂ italiana a controllo pubblico - fa parte del gruppo MBDA, azienda leader in Europa nella produzione di missili che ha fornito migliaia di bombe impiegate da Israele nel massacro a Gaza. Gli ordigni hanno ucciso anche centinaia di civili, inclusi i bambini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: azienda - italiana - bombe - israele

Israele ha attaccato Damasco, la capitale della Siria. Bombe hanno colpito lo stato maggiore dell'esercito siriano e il palazzo presidenziale di Damasco. Il momento dell’impatto sulla sede dello stato maggiore dell’esercito è finito live su un canale televisivo loc Vai su Facebook

C'è anche un'azienda italiana dietro il rifornimento di bombe che Israele sta usando nel massacro a Gaza; “Armi e munizioni” dall’Italia a Israele nel 2024. Il caso delle spolette partite da Viterbo; Traffici chimici tra Italia e Israele: il sospetto è che siano per le bombe.

Guardian: l’europea Mbda vende componenti per bombe usate sui civili a Gaza - L'azienda europea di missili Mbda fornisce componenti per le bombe impiegate da Israele in raid che hanno ucciso centinaia di civili a Gaza. Come scrive msn.com

Il più grande produttore europeo di missili vende a Israele componenti usate in attacchi che hanno ucciso bambini - Il principale produttore europeo di missili, MBDA, fornisce componenti fondamentali per bombe impiegate da Israele in migliaia di raid aerei, durante i quali, secondo ricerche, sono stati uccisi bambi ... Riporta globalist.it