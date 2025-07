CdS – l’attaccante ha firmato il contratto nel ritiro di Dimaro

2025-07-17 23:33:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Lorenzo Lucca al Napoli, c’è la firma. L’attaccante classe 2000, acquistato dall’ Udinese, è arrivato nel ritiro di Dimaro e ha sottoscritto il suo accordo con il club di Aurelio De Laurentiis. Al termine di una lunga giornata, caratterizzata dalle visite mediche a Villa Stuart a Roma, il calciatore ha raggiunto il gruppo allenato da Antonio Conte. Lucca è arrivato nel ritiro di Dimaro: c’è la firma con il Napoli. Lorenzo Lucca ha firmato con il Napoli. Il centravanti originario di Moncalieri ha raggiunto in serata i nuovi compagni nel ritiro di Dimaro, mettendo nero su bianco il suo accordo con la societĂ parteniopea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – l’attaccante ha firmato il contratto nel ritiro di Dimaro

attaccante - ritiro - dimaro - firmato

