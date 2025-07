Cavallari tradito dalla falsa identità | la fuga tra alberghi e ristoranti

Bologna, 18 luglio 2025 – Lo sguardo perso, l’espressione afflitta dietro gli occhiali da sole, addosso maglietta e pantaloncini: questa la fotografia della cattura di Andrea Cavallari, alias Antonio Saitta, in quel di Lloret de Mar, non lontano da Barcellona. È stato preso nelle vicinanze dell’albergo in cui aveva passato la notte il 26enne, evaso dopo la discussione della tesi di laurea in legge all’Università di Bologna, il 3 luglio scorso. Una fuga durata due settimane esatte. C ondannato a 11 anni e 10 mesi in via definitiva per la strage alla Lanterna Azzurra di Corinaldo di Ancona dell’8 dicembre 2018, che causò sei morti (cinque ragazzini e una mamma di quattro figli), era rinchiuso nel carcere della Dozza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

