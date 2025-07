Cavallari catturato il papà di Emma Fabini | Tragedia in disco ed evasione | colpa di uno Stato inefficiente

Ancona, 18 luglio 2025 – Ha usato più volte, durante le interviste di questi ultimi giorni, la parola “ incomprensibile ”. Lui è Fazio Fabini, padre di Emma, e l’aggettivo è riferito alla vicenda dell’ evasione (e alla cattura di ieri) di Andrea Cavallari, uno dei responsabili della tragedia alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, nella quale perse la vita anche Emma, sua figlia di 14 anni. Qual è la prima cosa alla quale ha pensato, quando le è stata data la notizia del ritrovamento del ragazzo? “La prima cosa che ho pensato: è un imbecille. Il ragazzo ha dimostrato di non essere in grado di stare in una società civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cavallari catturato, il papà di Emma Fabini: “Tragedia in disco ed evasione: colpa di uno Stato inefficiente”

In diretta dal Senato Raffaella Paita interroga il ministro Nordio sull’evasione del detenuto Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo,... Vai su Facebook

