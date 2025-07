Cause accidentali ma ignote Divorati dalle fiamme una barca un gommone e tre macchine

E’ di natura probabilmente accidentale l’ incendio che ha trasformato in un inferno l’ autorimessa condominiale e il palazzo di via Vanzolini 18, a Pesaro, nel tardo pomeriggio di mercoledì. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso e la relazione tecnica dei Vigili del fuoco, nei prossimi giorni, sarà decisiva per capire esattamente cosa sia successo. La cosa certa è che mercoledì, in via Vanzolini, condominio di 5 piani a due passi dal mare, è andata bene. Poteva finire molto, molto peggio. In pochi minuti le fiamme hanno divorato tre vetture, un gommone, una barca in vetroresina e l’intero contenuto delle cantine condominiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cause accidentali, ma ignote. Divorati dalle fiamme una barca, un gommone e tre macchine

