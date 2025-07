Catania | arrestato 77enne sorpreso a spacciare nella tromba delle scale di casa

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri del Radiomobile nel cuore della notte. Nel quadro delle attivitĂ quotidiane di controllo del territorio finalizzate a rafforzare la sicurezza reale e percepita dei cittadini, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno messo a segno un nuovo intervento contro lo spaccio di droga. Il blitz a tarda sera nella zona di via SS. Maria Assunta. Intorno alle 23,00, durante una normale attivitĂ di perlustrazione, una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha notato un veicolo fermarsi ai margini della carreggiata in via SS. Maria Assunta, nel capoluogo etneo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania: arrestato 77enne sorpreso a spacciare nella tromba delle scale di casa

In questa notizia si parla di: catania - arrestato - 77enne - sorpreso

Catania, imprenditore spara e uccide il figlio di 23 anni al culmine di una lite: arrestato - (Adnkronos) – Omicidio nella notte a Catania, dove un imprenditore sessantenne ha sparato e ucciso il figlio di 23 anni.

Catania, imprenditore spara e uccide il figlio di 23 anni al culmine di una lite: arrestato - Il giovane sarebbe stato raggiunto da un colpo all'addome, inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo

Catania, trasforma il centro bevande in una piazza di spaccio, arrestato - L’indagine della Polizia svela un’attività illecita camuffata da esercizio commerciale. Un normale negozio di alimenti e bevande, situato nel cuore del centro storico, si è rivelato essere la copertura di un’attività di spaccio ben organizzata.

Operazione antidroga a Catania, arrestati quattro pusher tra cui un 77enne e un 16enne; Catania: arrestato 77enne sorpreso a spacciare nella tromba delle scale di casa; Catania. Sorpreso a spacciare nel vano scale di casa sua: i Carabinieri del Radiomobile arrestano un 77enne.

Catania. Sorpreso a spacciare nel vano scale di casa sua: i Carabinieri del Radiomobile arrestano un 77enne - Nell’ambito delle attività mirate ad accrescere il livello di sicurezza reale e percepita dalla cittadinanza e a contrastare i reati in genere e quelli connessi al traffico e ... Da libertasicilia.it

Sorpreso con dosi di cocaina in tasca, arrestato 70enne - Il 70enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a ... Lo riporta grandangoloagrigento.it